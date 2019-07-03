Tansel, Wimboldan'da korta çıktı

Katıldığı tenis turnuvalarında elde ettiği şampiyonluklarla dikkat çeken Tansel Şık, Dünya tenisinin en iyilerinin yarıştığı Wimboldan Tenis Turnuvasını izlemek için İngiltere'ye giderken, Wimboldan kortlarında antrenman yapmaya başladı

Kıbrıs'ta ve Türkiye'de katıldığı tenis turnuvalarında elde ettiği şampiyonluklarla dikkat çeken Tansel Şık, hedef büyüttü.

12 yaşında olmasına rağmen, üst yaş gruplarında kazandığı başarılarla dikkatleri çeken Tansel Şık, Dünya tenisinin en iyilerinin yarıştığı Wimboldan Tenis Turnuvasını izlemek için İngiltere'ye giderken, Wimboldan kortlarında antrenman yapmaya başladı. Dünyanın gelecek vaat eden genç tenisçileri ile antrenman yapan Tansel Şık, edindiği tecrübelerle başarılarını daha da artırmayı hedefleyecek.