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Sude Köknel GAÜ’ye transfer oldu

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Sude Köknel GAÜ’ye transfer oldu
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Yusuf Karayusufoğlu

KKTC  masa tenisçilerinden Milli sporcu Sude Köknel dün Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda attığı imza sonucunda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Kulübü’ne transfer oldu.KKTC Masa Tenisi yaş gruplarında şampiyon olan ve büyükler yaş grubunda da zirveyi zorlayan Sude Köknel KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği’nden bonservisli olarak ayrılarak GAÜ bayan masa tenisi takımına dahil oldu.GAÜ Masa Tenisi sorumlusu Yard.Doç.Dr. Muzaffer Doğgün,basına yaptığı açıklamada,Milli sporcu Sude Köknel ile bayan takımlarının daha da güçleneceğini ve şampiyonluklar yaşayacaklarını belirtti.

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