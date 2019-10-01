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Sörling, Olguner’e kulis yapılmasını önerdi

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ITTF Mali İşler 2. başkanı Petra Sörling Fadıl Olguner'e, Kıbrıs gerçeğini anlatan çalışmaların sürekli yazılması gerektiğini, yani kulis yapılmasını önerdi

Sörling, Olguner’e kulis yapılmasını önerdi
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Geçtiğimiz hafta Kemer’de (Antalya) yapılan Uluslararası Masa Tenisi Veteranlar Turnuvasında ITTF Mali İşler 2. başkanı Petra Sörling ile görüşen Fadıl Olguner, basına yaptığı açıklamada ITTF başkanına yazdığı yazının (mail) artarak devam ettiğini belirtti.

Olguner’in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Petra Sörling KKTC’ye geldiği için Rumlar kendisini ITTF’e şikayet etti. Bunun üzerine ITTF’in kendisinden açıklama istediğini,ancak mektubun içeriğini bilmediği için nasıl bir açıklama yapacağını bilmediğini ifade eden Sörling Olguner’e, mektubunu ITTF başkanının diğer yönetim kurulu üyelerine dağıttığını ve Kıbrıs gerçeğini öğrendiklerini vurguladı.

Rum Masa Tenisi Federasyonu başkanı Andreas Georgiou’nun kulis çalışmalarında etkili olduğunu belirten Sörling, Kıbrıs Türk Tarafının da ITTF ve üye ülkelerine Kıbrıs gerçeğini anlatan çalışmaları sporcu, dernek, kulüp ve federasyon olarak birlikte ama sürekli yazmaları gerektiğini önerdi.”

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