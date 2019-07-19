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Sörling, masa tenisçilerimiz için çalışacak

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İsveç Masa Tenisi Federasyonu başkanı Petra Sörling, KKTC masa tenisçilerinin uluslararası yarışmalara katılması için elimden geleni yapmaya çalışacağını söyledi

Sörling, masa tenisçilerimiz için çalışacak
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından 16 Temmuz’da federasyon salonunda düzenlenen “Dostluk Veteran Masa Tenisi Turnuvası”nda yarışan İsveç Masa Tenisi Federasyonu başkanı Petra Sörling, masa tenisçilerimize ümit verici açıklamalarda bulundu.

Gazetemizin sorularına yaptığı açıklamada Petra Sörling, KKTC masa tenisçilerinin Olimpiyatlarda yarışabilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu(ITTF) Mali İşler Sorumlusu ve İsveç Federasyon başkanı olan Petra Sörling açıklamasına şöyle devam etti: “Irak’taki göçmenleri olimpiyatlarda “Göçmenler takımı” adı altında yarışmasını sağladık. KKTC masa tenisçilerinin de yarışması niye olmasın. ITTF’in görevi, soprunlu yerlere çözüm bulmaktır. Zaten özel turnuvalara katılabilirsiniz.

Önemli olan uluslararası turnuvalara katılmaktır. Ayni durumda olan Irak göçmenlerinde bu sorunu çözdük.Sizin için de elimden geleni yapmaya çalışacağım.”

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