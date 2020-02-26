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Sharapova tenisi bıraktı

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Kariyerinde 5 grandslam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, emeklilik kararı verdiğini açıkladı

Sharapova tenisi bıraktı

VanityFair dergisi için kaleme aldığı yazıyla tenisi bıraktığını duyuran 32 yaşındaki Sharapova, "Tek bildiğiniz hayatı nasıl geride bırakabilirsiniz? 28 yıl boyunca severek yaptığım, sayısız gözyaşı, tarif edilemez heyecanlar yaşadığım, bir aile edindiğim bu sporda küçük bir kızken adım attığınız kortlardan nasıl ayrılabilirsiniz? Buna biraz yeniyim, bu yüzden beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum." ifadelerini kullandı.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı.

Sharapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

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