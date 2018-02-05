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Sevim, Türkiye şampiyonu

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Girne Amerikan Tenis kulübü sporcusu Sevim Akbaş, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, şampiyon oldu

Sevim, Türkiye şampiyonu
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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve 27 Ocak'ta Adana’da başlayan, tenis 12 yaş kış kupası turnuvasına Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'na bağlı Girne Amerikan Tenis kulübü sporcusu Sevim Akbaş şampiyon oldu. 

Turnuvaya ön elemelerden başlayan Sevim Akbaş, eleme maçlarında rakipleri Irmak Tan'ı 6-0/6-0, Irmak Kaş'ı 6-4/6-0 ve Ada Deren'i 6-0/6-0 eleyerek ana tablodan turnuvaya katılma hakkı kazandı. Ana tabloda ilk maçında rakibi Ada Soydan'ı 6-1/6-0 yenerek ikinci tura yükselen Akbaş, ikinci turdaki rakibi seri başlarından Defne Şeker'i 6-3/7-5'lik skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı . Çeyrek finaldeki rakibi yine turnuvanın seri başlarından olan Hande Aslanbaş'tı. 6-3/6-0 ilk skorla onu da eleyerek yari finale kalan Akbaş, yarı finalde Merve Ilgın Altı'yı da 6-2/6-2'lik skorla eleyerek finale çıktı. Sevim, finaldeki ise rakibi Ece Soylu‘yu 6-2. /6-3 lük skorla geçip turnuvanın şampiyonu oldu.  

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