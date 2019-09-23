Sevim, İstanbul'da raket sallayacak

Sevim Akbaş İstanbul'da Tennis Europe oynamaya gidiyor. 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Koza ’da oynanacak olan 14 yaş Tennis Europe kategori 3 Soul Cup Turnuvası’na ülkemizin ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin başarılı kadın raketlerinden Sevim Akbaş turnuvaya ana tablodan giriş yaptı.