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Sevim, İstanbul'da raket sallayacak

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Sevim, İstanbul'da raket sallayacak
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Sevim Akbaş İstanbul'da Tennis Europe oynamaya gidiyor. 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Koza ’da oynanacak olan 14 yaş Tennis Europe kategori 3 Soul Cup Turnuvası’na ülkemizin ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin başarılı kadın raketlerinden Sevim Akbaş turnuvaya ana tablodan giriş yaptı.

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