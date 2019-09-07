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Şerif ve Mertcan, şampiyon

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Masa Tenisinde Yıldızlar Ferdi Klasman Turnuvası yapılırken, Şerif Kuyucu ve Mertcan Aydemir şampiyon oldular

Şerif ve Mertcan, şampiyon
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Masa tenisinde sezonun ilk yıldızlar ferdi klasman turnuvası geçtiğimiz dün sabah federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek geçen karşılaşmaların oynandığı turnuva sonucunda, kızlarda Şerif Kuyucu, erkeklerdeMertcan Aydemir şampiyon oldular.

Turnuvada dereceye giren sporcular ve şampiyonlar şu şekilde;

Yıldız Kızlar

1.Şerif Kuyucu (Yakın Doğu Üniversitesi)

2.Ale Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.İlsu Saygınel (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.İlke Yücel (Yakın Doğu Üniversitesi)

Yıldız Erkekler

1.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

2.Demirhan Fahrioğlu (Yakın Doğu Üniversitesi)

3.Arda Kantara (Karşıyaka)

3.Arda Alat (Karşıyaka)

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