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Serena Williams'dan örnek davranış

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Serena Williams, Auckland Tenis Turnuvası finalinde kazandığı 43 bin doları Avustralya'daki yangında zarar görenlere bağışladı

Serena Williams'dan örnek davranış

Serena Williams, Auckland Tenis Turnuvası finalinde vatandaşı JessicaPegula'yı 2-0 yenerek zafere ulaşmıştı...

Anne oluşundan 3 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Birleşik Amerikalı raket, örnek bir davranışa imza attı...

Serena Williams, turnuvadan kazandığı 43 bin dolar tutarındaki ödülü, Avustralya'daki yangında zarar görenlere bağışladı.

Williams, kararını, "20 yılı aşkın süredir Avustralya'da oynuyorum ve yangınla haberleri izlemek benim için çok zor oldu. Bir milyardan fazla hayvan ve evini kaybeden insanlar var. Ben de tüm ödülümü de onlar için bağışladım." cümleleriyle duyurdu.

Birleşik Amerikalı raketin anlamlı sözleri büyük alkış topladı.

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