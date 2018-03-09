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Serena Willams galibiyetle başladı

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Dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, yaklaşık 14 ay süren doğum arasının ardından çıktığı ilk resmi maçını kazandı

Serena Willams galibiyetle başladı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen sezonun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'e katılan Williams, tek kadınlar ilk turunda dünya 53 numarası Kazak sporcu Zarina Diyas ile karşılaştı.

Son olarak geçen yıl Avustralya Açık'a katılan 36 yaşındaki tenisçi, yaklaşık 14 ay sonra çıktığı ilk resmi karşılaşmanın setlerini 7-5 ve 6-3 alarak Diyas'ı 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren Williams, "Biraz paslanmışım ama önemli değil. Kolay olmasa da maç gayet iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Eski dünya 1 numarası Serena Williams, ikinci turda dünya 29 numarası Hollandalı Kiki Bertens ile maça çıkacak.

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