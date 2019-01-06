SAYTEV’e Bulgaristan’dan takviye

Türkiye 3. Ligi’nde lider olarak mücadele eden SAYTEV, kadrosunu güçlendirmek için Bulgaristan’dan Ivet Ivaylova Ilieva adlı masa tenisçiyi transfer etmek için ülkeye getirdi

Masa tenisinde ülkemiz liginde iddialı olan ve Türkiye 3. Ligi’nde de lider olarak mücadele eden SAYTEV, kadrosunu güçlendirmek için Bulgaristan’dan Ivet Ivaylova Ilieva adlı bayan masa tenisçiyi transfer etmek için ülkeye getirdi.

Bulgaristan’da ve Avrupa’da başarılı olan Ilieva, Kasım ayında ülkemizde yapılan Dr. Fazıl Küçük oyunlarına Bulgaristan takımı ile gelmiş ve SAYTEV tarafından beğenilmişti.

SAYTEV takımının masa tenisi teknik koordinatörü Zekai Soyadlı tarafından transfer için getirtilen Ilieva hakkında Soyadlı şu bilgileri açıkladı:

“ Ilieva ile SAYTEV bayan takımının gücünü artıracağımıza inanıyoruz. Daha önce de Dr Küçük Oyunları’nda kendisini izlemiş ve beğenmiştik. Bulgaristan’daki kulübü ve ailesi ile anlaşmış bulunuyoruz. Gerekli izinleri sağladık. Hedefimiz yeni kadrosuyla KKTC’de ve Türkiye’de başarılı olmaktır. Ayrıca Ilieva ile çalışacak sporcularımızın teknik düzeyini yükseltmesinde faydalı olacağına inanıyoruz. Buna ilaveten SAYTEV, Bulgaristan’da Ilieva’nın eski takımıyla da orada ve KKTC’de kamp yapmayı da hedefliyor.”

Baytaroğlu:Ilieva ile kadromuz daha da güçlenecek

SAYTEV masa tenisi antrenörü Menteş Baytaroğlu yeni transfer konusunda şu açıklamayı yaptı: “Ivet Ilieva’yı Dr. Küçük Oyunları’nda görüp beğendik. Bulgaristan’da ferdi bayan minikler yaş grubunda üçüncü, yıldızlarda üçüncü ve gençlerde üçüncü sırada bulunuyor. Takım olarak, çift bayanlarda ve karışık çiftlerde ise Bulgaristan şampiyonu oldu. Avrupa’da ise ferdilerde ilk 32 içinde, takımlarda 14 içinde yer alıyorlar. KKTC’de ve Türkiye’de lider olduğumuz Üçüncü Lig’de takımımıza çok yararlı olacak. Ayrıca Bulgaristan’daki eski takımı ile birlikte kamp yapacağız. Yerli masa tenisçilerimize teknik yönden çok yararlı olacak.”