SAYTEV Muğla’da şampiyon oldu

Yusuf Karayusufoğlu

Muğla’da 20-21 Nisan tarihlerinde 8 takım arasında yapılan plasy-off maçlarında oynadığı 5 maçı da kazanan KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği namağlup şampiyonluğu elde etti. Menteş Baytaroğlu antrenörlüğünde,Elif Töre,Yağmur Aktunç,Sude Köknel,Şerif Kuyucu ve İliev’den oluşan takımımızın maç sonuçları şöyledir.

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 - ÇORUM 1

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 - ISPARTES 0

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 - Büyük Kolej 2

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 - İskenderun lirleyece:2

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 - Gaziantep 0

KKTC Kültür ve Dayanışmöa Derneği 3-Hatay 1