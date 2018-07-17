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SAYTEV kızları Türkiye Lig’inde mücadele edecek

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SAYTEV sponsorluğunda kurulan Masa Tenisi Kız Takımı, Terfi Ligi Müsabakaları sonrasında, Türkiye Masa Tenisi Ligleri’ne katılma hakkı elde etti

SAYTEV kızları Türkiye Lig’inde mücadele edecek
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SAYTEV sponsorluğunda kurulan KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği Masa Tenisi Takımı Türkiye Kastamonu ilçesinde yapılan terfi müsabakalarını başarı ile tamamladı.

Sponsorluğunu SAYTEV’in üstlendiği Masa Tenisi Takımı, ülkemizi ilk kez Türkiye Masa Tenisi Ligleri’nde temsil etme şansı yakaladı. Takımlarımız, Terfi Ligi Müsabakaları’nda kızlar ve erkekler dallarında yarıştı. Hocalıklarını Levent Menteş Baytaroğlu ve Zekai Soyadlı’nın üstlendiği bayanlar takımı, maçları 5. tamamlayarak, bir ilki başarıp, ilk kez Türkiye Masa Tenisi Ligleri’ne katılma hakkı elde etti. Yağmur Aktunç, Sude Köknel, Şerif Kuyucu ve Selin Sedat’tan oluşan SAYTEV kız takımı 19 takım arasından 6 galibiyet aldı.

5 yıllık bir stratejik plan oluşturan SAYTEV Masa Tenisi Takımı’nda hedef, 5 yıl sonra Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde oynamak ve orda kalıcı olmak olarak belirlendi.

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