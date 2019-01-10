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Saydam: Transferin amacı, standartları yükseltmek

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SAYTEV yönetim kurulu üyesi Göksel Saydam Bulgar milli takım oyuncusu Ivet Ivaylova’yı transfer etmekteki amaçlarının, standartları yükseltmek olduğunu söyledi

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Saydam: Transferin amacı, standartları yükseltmek
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Masa tenisinde bayanlar dalında Türkiye 3. Ligi’nde de yenilgisiz lider olarak mücadele eden SAYTEV Bulgar milli takım oyuncusu  Ivet Ivaylova’yı transfer etti.

SAYTEV yönetim kurulu üyesi Göksel Saydam konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Öncelikle masa tenisi teknik ekibine teşekkür eden Göksel Saydam, SAYTEV bayanlar masa tenisi  takımının Türkiye'de gösterdiği başarının KKTC spor tarihinde bir ilk olduğunun altını çizdi. Bu başarının teknik ekibin ve sporcuların olduğu gerçeğinin taraflarınca bilindiğini kaydetti. Yönetim kurulu olarak en başından bu yana Türkiye liglerinde başarı istediklerini ve bu vizyonla hareket ettiklerini söyledi.

Temel amaçlarının KKTC’de de planlı bir şeklide çalışıldığı taktirde  sportif başarıların geleceği konusunu ispatlamak olduğunu söyledi. Uzun vadeli planlar ve vizyon çalışması yaptıklarını ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamak istediklerinin de altını çizdi.

Ivet Ivaylova konusunda bilgi veren Göksel Saydam, henüz 16 yaşında bir yıldızı transfer ettiklerini , bu konuda temel amacın buradaki standartları yükseltmek olduğunu söyledi.

Bu sene içinde Bulgaristan’da kamp yapmak istediklerini de söyleyen Göksel Saydam , yerel başarıların geçici olduğunu, gerçek başarının bizim gençlerimizi teknik ve oyun gücü olarak Avrupa seviyesine getirmek olduğunu söyledi.

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