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Şampiyonlar GAÜ ve YDÜ

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Masa Tenisi’nde Büyük Kadınlar’da YDÜ, Büyük Erkekler Ligi’nde ise GAÜ şampiyonluğa ulaştılar

Şampiyonlar GAÜ ve YDÜ
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Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi yedinci ve son hafta müsabakaları, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da oynanan on üçüncü ve on dördüncü ayak karşılaşmalarıyla tamamlandı. Büyük Kadınlar Ligi ise son hafta 1., 2. ve 3. ayak karşılaşmaları ile tamamlandı.

Federasyon salonunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Büyük Erkeklerde son ayak karşılaşmasında rakibi LAÜ’yü 4-2 yenen GAÜ averajla şampiyonluğa ulaşırken, Büyük Kadınlar’da şampiyonluğa YDÜ ulaştı.

Masa Tenisi’nde Büyük Erkek ve Kadınlar Ligleri’nin sona ermesinin ardından önümüzdeki hafta 12 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 10.00’da Ferdi Yıldızlar Klasman Turnuvası federsyon salonunda gerçekleşecek. 14-15 Mayıs tarihlerinde “Dt. Ahmet Lama Federasyon Kupası” maçları oynanacak.

13. Ayak

14. Ayak

GAÜ

(4 - 0)

Bekiroğulları

GAÜ

(4 – 2)

LAÜ

LAÜ

-

BAY

Bekiroğulları

(4 – 0)

Karşıyaka

Dumlupınar

(4 - 1)

Karşıyaka

Dumlupınar

(4 – 0)

Akdeniz

Gençlik Gücü

(0 - 4)

Akdeniz

Gençlik Gücü

-

BAY

Büyük Kadınlar Ligi

1. Ayak

GAÜ – BAY

YDÜ (4 - 0) Bekiroğulları

2. Ayak

GAÜ (4 - 3) Bekiroğulları

YDÜ – BAY

3. Ayak

GAÜ (1 - 4) YDÜ

Bekiroğulları - BAY

Büyük Erkekler

P.

Büyük Kadınlar

P.

1.

GAÜ

23

1.

YDÜ

4

2.

LAÜ

23

2.

GAÜ

3

3.

Bekiroğulları

20

3.

Bekiroğulları

2

4.

Dumlupınar

18

5.

Akdeniz

16

6.

Karşıyaka

14

7.

Gençlik Gücü

10

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