Şampiyonlar GAÜ ve YDÜ

Masa Tenisi’nde Büyük Kadınlar’da YDÜ, Büyük Erkekler Ligi’nde ise GAÜ şampiyonluğa ulaştılar

Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi yedinci ve son hafta müsabakaları, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da oynanan on üçüncü ve on dördüncü ayak karşılaşmalarıyla tamamlandı. Büyük Kadınlar Ligi ise son hafta 1., 2. ve 3. ayak karşılaşmaları ile tamamlandı.

Federasyon salonunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Büyük Erkeklerde son ayak karşılaşmasında rakibi LAÜ’yü 4-2 yenen GAÜ averajla şampiyonluğa ulaşırken, Büyük Kadınlar’da şampiyonluğa YDÜ ulaştı.

Masa Tenisi’nde Büyük Erkek ve Kadınlar Ligleri’nin sona ermesinin ardından önümüzdeki hafta 12 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 10.00’da Ferdi Yıldızlar Klasman Turnuvası federsyon salonunda gerçekleşecek. 14-15 Mayıs tarihlerinde “Dt. Ahmet Lama Federasyon Kupası” maçları oynanacak.

13. Ayak 14. Ayak GAÜ (4 - 0) Bekiroğulları GAÜ (4 – 2) LAÜ LAÜ - BAY Bekiroğulları (4 – 0) Karşıyaka Dumlupınar (4 - 1) Karşıyaka Dumlupınar (4 – 0) Akdeniz Gençlik Gücü (0 - 4) Akdeniz Gençlik Gücü - BAY

Büyük Kadınlar Ligi 1. Ayak GAÜ – BAY YDÜ (4 - 0) Bekiroğulları 2. Ayak GAÜ (4 - 3) Bekiroğulları YDÜ – BAY 3. Ayak GAÜ (1 - 4) YDÜ Bekiroğulları - BAY