Şampiyon raket Tilki

KTSYD ile Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde düzenelen KTSYD Masa Tenisi Turnuvası’nda Güren Tilki şampiyon olurken, Ogün Genç Kaçmaz ikinci, Soydan Sakallı üçüncü oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde düzenelen KTSYD Masa Tenisi Turnuvası dün yapıldı.

KTSYD üyelerinin sosyal etkinlik kapsamında mücadele ettiği turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvanın final maçında Güren Tilki, Ogün Genç Kaçmaz’ı mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olurken Ogün Genç Kaçmaz da ikinci oldu. Üçüncülük maçında ise Soydan Sakallı ile Abdullah Zaifoğlu mücadele etti. Mücadeleyi kazanan Soydan Sakallı, turnuvada birinci üçüncü olurken ikinci üçüncülüğü de Abdullah Zaifoğlu elde etti.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri KTSYD Başkanı Çelen Oben ve Asbaşkan Burhan Gürkan tarafından verildi.