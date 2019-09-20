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Raketler, Başbakanlı Kupası için sallanacak

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KKTF 2019 Başbakanlı Kupası, Girne Amerikan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları arasında 24-25 Eylül tarihlerinde KKTF kortlarında oynanacak

Raketler, Başbakanlı Kupası için sallanacak
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Federasyon binasında Başbakanlık Kupası basın toplantısı gerçekleştirdi.

Düzenlenen basın toplantısında kupada mücadele edecek olan takımların takım listeleri belirlendi ve Başbakanlık Kupası'nın formatı açıklandı.

KKTF 2019 Başbakanlı Kupası basın toplantısına KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve takım kaptanları katıldı.

Toplantı takım listelerinin açıklandığı kupanın formatı ve oynanacak karşılaşmaların belirlenmesi ile sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun 2018-2019 sezonu lig 3.sü Girne Amerikan Üniversitesi ve lig 4.sü Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları arasında oynanacak kupa maçları, 24-25 Eylül (Salı – Çarşamba) günlerinde KKTF kortlarında gerçekleşecek.

Kupada ilk gün 5 maç ikinci gün 4 maç oynanacak. İkinci gün maçları saat 18:00'de 4 karşılaşma ile başlayacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek. 

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