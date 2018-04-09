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Puanlı senior tenis turnuvası tamamlandı

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Puanlı senior tenis turnuvası tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından, Lefkoşa Şehir Kulubü’nde 29 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye’den de katılımın olduğu KKTF puanlı senior tenis turnuvası tamamlandı.

Çok çekişmeli maçların oynadığı turnuvada şu sonuçlar alındı:
Tek erkekler +60: Salih Kasapoğlu - Çetin Keçeli, kazanan Salih  Kasapoğlu  (7-5, 7-5)
Tek erkekler +50: Tarık Fırıncı-Çağakan Kansu kazanan Tarık Fırıncı (5-7, 6-3, 6-0)
Tek erkekler +45: İbrahim Kaya- Orhan Şevket kazanan İbrahim Kaya (3-6, 6-0, 6-4)
Tek erkekler +35: erkek Özgü Samioğlu- Burak Gazi kazanan Özgü Samioğlu (6-1, 6-0)
Çift erkekler +45: Orhun Doğasal/Orhan Şevket - Mert Yetkinşekerci/ İbrahim Kaya kazanan Doğasal-Şevket W.O)
+45 bayanlar: Sevim Güven-Emine Kaya kazanan Sevim Güven (6-1, 6-1)
+50 bayanlar: Havva Türedi- Kadriye Debreli kazanan Havva Türedi (6-0, 6-1)
+35 çift bayanlar: Mine Altay-Meryem Birkan, İpek Özsev-İpek Civisilli kazanan Altay-Birkan 7-5, 7-6(2)
 

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