Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından, Lefkoşa Şehir Kulubü’nde 29 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye’den de katılımın olduğu KKTF puanlı senior tenis turnuvası tamamlandı.

Çok çekişmeli maçların oynadığı turnuvada şu sonuçlar alındı:

Tek erkekler +60: Salih Kasapoğlu - Çetin Keçeli, kazanan Salih Kasapoğlu (7-5, 7-5)

Tek erkekler +50: Tarık Fırıncı-Çağakan Kansu kazanan Tarık Fırıncı (5-7, 6-3, 6-0)

Tek erkekler +45: İbrahim Kaya- Orhan Şevket kazanan İbrahim Kaya (3-6, 6-0, 6-4)

Tek erkekler +35: erkek Özgü Samioğlu- Burak Gazi kazanan Özgü Samioğlu (6-1, 6-0)

Çift erkekler +45: Orhun Doğasal/Orhan Şevket - Mert Yetkinşekerci/ İbrahim Kaya kazanan Doğasal-Şevket W.O)

+45 bayanlar: Sevim Güven-Emine Kaya kazanan Sevim Güven (6-1, 6-1)

+50 bayanlar: Havva Türedi- Kadriye Debreli kazanan Havva Türedi (6-0, 6-1)

+35 çift bayanlar: Mine Altay-Meryem Birkan, İpek Özsev-İpek Civisilli kazanan Altay-Birkan 7-5, 7-6(2)

