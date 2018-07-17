Plajda tenis heyecanı yaşandı

“4. Plaj Tenis Turnuvası” önceki gün oynanan karşılaşmalar ile tamamlanırken, 4 kategoride oynanan 63 karşılaşma sonrasında birinciler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen “4.Plaj Tenis Turnuvası” önceki gün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Ana sponsorluğunu 20 Temmuz Restorant Ahmet Kızılkılınç anısına yaptığı turnuvaya, Kocaresi Holiday Resort, Wonderkids Early Leaming Center, Global Learning Village, Dowerade, Serena Group, Reklam Dünyası, Astan Muhasebe, Address Estate, Pakduş, Aspava Restoran, Meysu sponsor olarak önemli katkı koydu.

4 kategoride Kocareis Plajı’nda gerçekleştirilen plaj tenis turnuvasına ilgi yüksek olurken, turnuvada Çift Erkelerde 20, Çift Kadınlar 4, Karışık Çiftler 14, Minikler 12 olmak üzere toplam 50 takım toplam 100 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Başhakem Ece Karabatak, hakemler Ümit Çağlayan, Ali Gencer, Olgaç Akşaç yönetiminde üç gün süren turnuvada 45 maç büyükler, 18 maç miniklerde toplam 63 karşılaşma oynandı. Çift Erkelerde Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu, Çift Erkekler Alt Grup Hasan Gazioğlu-Sercan Erozan, Çift Kadınlarda Vivien Loardache-Saadet Aktuğlu, Karışık Çiftlerde Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat, Karışık Çiftler Alt Grup Hazan Ali Akhisar-Melis Mevlit, Küçüklerde Elçin Özbilen-Gökhun Gazioğlu, Küçükler Alt Grup Yağmur Kurt-Ege Kurt şampiyon oldu. Ayrıca bu yıl ilk kez turnuvada Onur ödülü Çağakan Kansu, Fair Play ödülü ise Özay Barutçu’ya verildi. “4.Plaj Tenis Turnuvası” finallerin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve özel ödüller Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon başkanı Ragıp Ratip, Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasapoğlu, yönetici Yusuf Kuloğlu, Fuat Toptemel, Baş antrenör Çağlar İzkan, 20 Temmuz Restoran sahibi Barış Kızılkılınç tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen puanlı 4.Plaj Tenis Turnuvası’nda dereceye girenle şöyle oluştu.

Çift Erkeler

1.Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu

2.Florin Sorodoc-Orhan Azizioğlu

Çift Erkekler Alt Grup

1.Hasan Gazioğlu-Sercan Erozan

2.Hasan Baybars-Hasan Doğan

Çift Kadınlar

1.Vivien Loardache-Saadet Aktuğlu

2.Şafak Güzoğlu-Rahme Veziroğlu

3.Nergiz Menemenci-İzem Civisilli

4.Özay Baturçu-Pınar Berk

Karışık Çiftler

1.Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat

2.Ecem Açıkel-Avni Ersuner

Karışık Çiftler Alt Grup

1.Hazan Ali Akhisar-Melis Mevlit

2.Ragıp Ratip-Nina Ratip

Küçükler

1.Elçin Özbilen-Gökhun Gazioğlu

2.Aren Baybars-Nadir Çınarlı

Küçükler Alt Grup

1.Yağmur Kurt-Ege Kurt

2.Çise Tuğcu-Doğa Özdil