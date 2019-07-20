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Plajda tenis heyecanı sürüyor

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Plajda tenis heyecanı sürüyor
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PEKUR BEACH TENNIS TOUR heyecanı sürüyor. Bafra Bostan Plajında dün başlayan Plaj Tenisi Turnuvası bugün tamamlanacak. Plaj tenisi şampiyonasının ikinci ayağı olarak Bafra'da düzenlenen turnuvada görsel şölen yaşanırken, tenis ve sporseverlerin de yoğun ilgisi ve beğenisi de dikkat çekiyor.

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