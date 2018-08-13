Plajda tenis heyecanı sona erdi

Kocareis Holiday Resort Plajı’nda gerçekleştirilen “Plaj Tenis Turnuvası” oynanan çekişmeli final maçlar ile sona ererken, birinciler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen sezonun ikinci puanlı “Plaj Tenis Turnuvası” tamamlandı.

10-11-12 Ağustos tarihleri arasında Kocareis Holiday Resort Plajı’nda gerçekleştirilen “Plaj Tenis Turnuvası” küçükler 8-12 yaş, +13 yaş 5 takım, çift kadınlar 7 takım, çift erkekler 16 takım, karışık çiftler 15 takım olmak üzere dört kategoride 43 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.

“Plaj Tenis Turnuvası” ana tabloda yarı final ve final maçları sonunda Çift Erkelerde Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu, Çift Erkekler Alt Grup Celal Konuklu-Mert Altay, Çift Kadınlarda Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu, Çift kadınlar alt grupta İpek Civisilli-Arzu Çağın, Karışık Çiftlerde Vivien Loardache-Florin Sorodoc, Karşık Çiftler alt grupta İzlem Civisilli-Celal Konuklu, Küçüklerde Nadir Çınarlılı-Batur Evre şampiyon oldu. Ayrıca turnuvada Fair Play ödülü ise Dilek İyihasırcı’ya verildi. Turnuvaya Çift erkeklerde katılan Güney Kıbrıs’tan Andreas Artemıou-Anttonis Atanıou ikilisi de yarı finale kadar yükselme başarısı göstererek izleyicilerin beğenisini kazandılar.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve özel ödüller Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon As başkanı Hasan Gazioğlu, eski başkan Saffet Barutçu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasapoğlu, yönetici Yusuf Kuloğlu, Mağusa Gelişim Akademisi başkanı Refik Hazır, BRT Spor Servisi Muhabiri Ahmet Ogan, Edip Elektronik Direktörü Ayşe Edip, Craliche Butik Direktörü Didem Doğruyol İrfanoğlu tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen puanlı Plaj Tenis Turnuvası’nda dereceye girenler şöyle oluştu.

Çift Erkeler

1.Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu

2.Tahir Eray-Salim Erya

Çift Erkekler Alt Grup

1.Celal Konuklu-Mert Altay

2.Mustafa Arifoğlu-Derin Samioğlu

Çift Kadınlar

1.Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu

2.Vivien Loardache-Özay Baturçu

Çift Kadınlar Alt Grup

1.İpek Civisilli-Arzu Çağın

2.Selma Gurani-Laika Karşılı

Karışık Çiftler

1.Vivien Loardache-Florin Sorodoc

2.Melin Önkaya-Yarkın Kuluoğlu

Karışık Çiftler Alt Grup

1.İzlem Civisilli-Celal Konuklu

2.Altan Caner-Rahme Veziroğlu

Küçükler

1.Nadir Çınarlı-Batur Evre

2.Cemal Konuklu-Toprak Altuntaş

3.Sahil Ece Yerebakan-Toprak Berkol

4.Alp Ratip-Beren Emirzadeoğulları