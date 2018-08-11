Plaj tenisinde final günü

Kocareis Holiday Resort Plajı’nda düzenlenen “Plaj Tenis Turnuvası” bugün oynanacak olan yarı final ve final maçları ile sona erecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen sezonun ikinci puanlı “Plaj Tenis Turnuvası” devam ediyor.

10-11-12 Ağustos tarihleri arasında Kocareis Holiday Resort Plajı’nda Edip Elektronik ve Craliche Butik ana sponsorluğundaki “Plaj Tenis Turnuvası” küçükler 8-12 yaş, +13 yaş, çift kadınlar, çift erkekler, karışık çiftler olmak üzere dört kategoride gerçekleştiriliyor.

“Plaj Tenis Turnuvası’nda” küçükler 8-12 yaş ile +13 yaş 5 takım, çift kadınlar 7 takım, çift erkekler 16 takım, karışık çiftler 15 takım olmak üzere, dört kategoride 43 takım mücadele ediyor. Çift erkeklerde Güney Kıbrıs’tan Andreas Artemıou-Anttonis Ataniou ikilisi de turnuvaya katılarak ilk gün oynadıkları üç karşılaşmayı da kazandılar.

KKTF-GMBTK Puanlı Plaj Tenisi Turnuvası, bugün oynanacak olan yarı final ve final maçları ile sona erecek. “Plaj Tenis Turnuvası” finallerin ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek olan sporculara kupa, madalya ve özel ödüller Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon başkanı Ragıp Ratip, Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasapoğlu, yönetim ve yetkililer tarafından verilecek.