PEKUR tenis heyecanını, plaja taşıyacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun gerçekleştirdiği basın toplantısında, PEKUR Plaj Tenisi Turnuvası tanıtılırken, ilk turnuva 4-6 Temmuz tarihleri arasında Gönyeli’de gerçekleştirilecek olan GTK Plaj Tenisi Turnuvası olacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun gerçekleştirdiği basın toplantısında, PEKUR Plaj Tenisi Turnuvası tanıtıldı.

Basın toplantısında Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu ile Spor Dairesi müdür yardımcısı Sertaç Bozatlı, Pekur LTD direktörü Uğur Ergün açıklamalarda bulundular.

Bozatlı: Tenise her türlü desteğe açığız

Spor Dairesi müdür yardımcısı Sertaç Bozatlı’nın açıklamaları şöyle:

“Öncelikle tenisin diğer branşlar gibi (voleybol, hentbol) salonlardan çıkıp daha fazla insanın spor yapabileceği şekle gelmesi, daha fazla kitleye ulaşabilmesi adına kumsallara, sahillere çıkması bizim için daha fazla insanım hayatına spor ve tenis katma açısından önemlidir.

Diğer branşlarda da olduğu gibi Spor Dairesi olarak biz federasyonlarımızdan açılım geldikçe bu açılımlara destek vermeye devam edeceğiz. Tenisin de ilerleyen yıllarda beach voleybol gibi uluslar arası boyutlara ulaşmasını istiyoruz. Bunun da başarılacağına inanıyoruz.”

bu yıl plaj tenisi turnuvalarını sezon haline getirdiklerini ifade etti:

Gazioğlu: Sezon haline getirdik

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“4 yıl önce Mağusa’da başlayan plaj tenisine olan ilgi bizi bugüne getirdi. Plajlarda tenis oynamayan yoktur. Plajlara kortlar kurulup bu işi gerçekleştirmek mümkündür.

Düşük bütçelerle hayata geçirilebilir. Yoğun katılımlarla gerçekleşen plaj tenisi turnuvalarımızı bu yıl daha planlı şekilde farklı bölgelerimizde, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Belediyesi ve Gönyeli Tenis kulüplerimizin de katkılarıyla 5 turnuvalık bir sezon haline getirdik. Bu yılki ana sponsorumuz Pekur LTD oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı ile de tenisin voleybol, basketbol gibi okullarımızda kemik spor olması için gerçekleştirmek istediğimiz bir projemiz var.”

Sponsorluk yasaları iyileştirilmeli

“Sponsorluk yasalarının iyileştirilmesi gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Hali hazırda mevcut yasayla bizlere destek veren firmalarımıza sadece reklam olarak geri dönebiliyoruz. Bu tür organizasyonların güzelliğinin halkımıza ulaşmasındaki en büyük halka basın mensuplarıdır. Sporcu ve sponsor desteğinde ve motivasyonunda en önemli görev basınımıza düşüyor. Bizlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.”

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupaları geliyor

“2019 yılı itibariyle uzun yıllar önce sona eren Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını tekrardan hayata geçiriyoruz. Eylül ayı içerisinde bu organizasyonlar yapılacak.

Tenise olan seyirci ve ilgiyi artırmak adına 5 şanslı tenis severi ATP finallerine tüm masraflarını karşılayarak göndereceğiz.

Bu kampanyanın detaylarını çok yakında paylaşacağız. Tenis mücadelelerinin BRT Spor’dan canlı yayınlamasıyla da çok iyi tepkiler aldık ve takipçi sayımız da artış yaşandı. Bizim için canlı yayın çok önemliydi. Bugüne kadar çocuklarımızı gelip kortlarda izleyen sayısı yok denecek kadar azdı. Canlı yayınlardan sonra kortlardaki izleyici sayısında artış oldu. Bu bizim için en büyük kazanımdır. Plaj tenisinde de maçlarımız canlı yayınlanacak”

Uğur Ergün: Keyif alıyoruz

“Firmamız özellikle spora ve sosyal yardım projelerine büyük önem göstermektedir. Tenis federasyonu son yıllarda Hasan Gazioğlu başkanlığında isminden söz ettirmektedir.

Böylesine güzel bir organizasyona katkı koyabilmek bizim için bir keyiftir. Bu katkıları yapmaya da her zaman devam edeceğiz. Sezonda herkese başarılar dileriz.”

Plaj sezonu maçları şöyle

Tenis federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, plaj sezonu maçlarının programını da açıkladı. Maç programı şu şekilde:

“4-6 Temmuz: GTK plaj tenisi turnuvası Gönyeli

19-21 Temmuz: KKTF-GMBTK plaj tenisi turnuvası- Bostan Beach Club

2-4 Ağustos: KKTF- GAÜ-GBTK plaj tenisi- Camelot Beach

16-18 Ağustos: KKTF- GMBTK plaj turnuvası-Kocareis

30 Ağustos- 1 Eylül: KKTF- GMBTK plaj turnuvası Masterler-Kocareis