Pekur Beach Tennis Tour GTK Tamamlandı

Pekur Beach Tennıs Tour GTK 1. Kum Festivali Plaj Tenisi 5-6 Temmuz (Cuma – Cumartesi) 2019 tarihlerinde Gönyeli de gerçekleşti.

Plaj tenisi ilk kez Lefkoşa'da düzenlendiği bu görsel şölene tenis ve sporseverlerin yoğun ilgisi ve beğenisi ile tamamlandı.

Pekur Beach Tennıs Tour GTK oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

ÇİFT KADINLAR:

1. Vivien Iordache - Şafak Güzoğlu

2. Sevim Akbaş- Deniz Gönül

ÇİFT ERKEKLER:

1. Mehmet Sonat - Yarkın Kuloğlu

2. Salım Eray - Tahir Eray

KARIŞIK ÇİFTLER

1. VivienIordache- Florin Sorodoc

2. Fatma Kayol - Zeka Basel