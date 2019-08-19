PEKUR Beach Tennıs Tour-4 GMBTK Kocareis tamamlandı

PEKUR BEACH TENNIS TOUR 4. ayağı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 16 – 18 Ağustos (Cuma – Cumartesi – Pazar) 2019 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort – Gazimağusa’da gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu turnuvada ‘Küçükler 8 – 12 yaş’, 13+ ‘Çift Kadınlar’, ‘Çift Erkekler’ ve ‘Karışık Çiftler’ kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar ile tamamlandı. Karşılaşmaların ardından düzenlenen kupa töreni ile sona erdi.

Oynanan final maçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;

ÇİFT ERKEKLER ALT GRUP

1.Mehmet Özcafer / Cafer Duvarcı

2.Şevki Öksüzoğluları / Derin Samioğlu

ÇİFT ERKEKLER

1.Mehmet Sonat / Yarkın Kuloğlu

2.Marıos Nıkolades /Andreas Artemıou

ÇİFT KADINLAR ALT GRUP

1. Meril Sonakın / Elçin Özbilen

2. Şule Doğan / Gözem Özakın

ÇİFT KADINLAR

1.Vıvıen Iordache / Saadet Aktuğlu

2. Ecem Açıkel / Fatma Kayol

KARIŞIK ÇİFTLER ALT GRUP

1.Orhan Azizoğlu /Özay Barutçu

2. Necat Yüksel / İpek Özsev

KARIŞIK ÇİFTLER

1. Mehmet Sonat / Saadet Aktuğlu

2.Florın Sorodoc / Vıvıen Iordache

KÜÇÜKLER ALT GRUP

1.Simre Keleş / Ada Kin

2.Doruk Dolmacı / Onur Başkaş

KÜÇÜKLER

1. Batur Evre / Nadir Çınarlılı

2.Aren Baybars / Beren Emirzadeoğluları