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Packsel Cup heyecanı sürüyor

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KKTF Packsel Cup Senior Turnuvası Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde devam ediyor.

Packsel Cup heyecanı sürüyor
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3.000 ₺ para ödüllü turnuva 35+ Tek Erkekler, Tek Kadınlar, 45+ Tek Erkekler, 35+ Çift Erkekler, Çift Kadınlar, 45+ Çift Erkekler ve Karışık (Mix) Çiftler kategorilerinden oluşuyor. Packsel Cup turnuvasında gerçekleşen maçlar, zevkli ve çekişmeli geçiyor. Turnuvada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar söyle;

35+ TEK ERKEKLER
NURSES IRGARE / HAKAN EVREN 6-0 6-2
SERCAN EROZAN / İZZET KANAGA 6-0 6-1

GRUP 1 KADINLAR 
ECE YEREBAKAN / NİNA RATİP 6-0 6-3

GRUP 2 KADINLAR
SİNEM S. ERCANTAN / SEVSEN DANDANA ÖZERCE 6-0 6-2
EMİNE Ü. EVREN / ÖZLEM BORANHAN 6-1 6-0

GRUP 3 KADINLAR
İPEK CİVİSİLLİ / İPEK ÖZSEV 6-1 7-6
KADRİYE DEBRELİ / NİLAY CANGİL 6-1 6-3

45+ TEK ERKEKLER
CELAL ÖNEN / ERHAN EKİNCİ 6-1 6-1
MUSTAFA TAŞELİ / MEHMET YALÇIN 6-2 6-1
ZAFER HIDIROĞLU / AHMET FARAÇ 6-1 6-0
ÇAĞAKAN KANSU / HÜSEYİN KARASU 6-1 6-2

NEJAT YÜKSEL / ERCÜMENT YILDIZ 6-1 6-4
JEAN SCHROTTER / BÖRTE K. BARLASOĞLU 6-3 6-2
ORHUN DOĞASAL / CELAL D. ÖNEN 6-0 6-3
CHRİSTOPHE DELLERCE / REŞAT YÜKSEL 6-1 6-1

ÇİFT KADINLAR
Şafak Güzoğlu / Rahme Veziroğlu - Sinem Sayar Ercantan / Ozlem Boranhan 6-4 6-3 
45 + ÇİFT ERKEKLER
Jean Schrotter / Ercüment Yıldız - Mustafa Taşeli / Fikret Veysi 2-6 6-3 10-5

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