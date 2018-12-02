1 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.30’da yapılan anma töreninin ardından Özer Esenyel Masa Tenisi Gençler Ligi başladı

Ülke sporuna büyük katkıları olan önemli spor adamlarından Özer Esenyel ismi Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Gençler Ligi ile yaşatılıyor.

1 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.30’da yapılan anma töreninin ardından Özer Esenyel Masa Tenisi Gençler Ligi başladı. Ligde alınan ilk hafta sonuçları ise şöyle;

Genç erkekler ligi

1.Ayak

LAÜ (2-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

ASB (4-0) GAÜ

Karşıyaka (4-2) YDÜ

2.Ayak

LAÜ (4-0) GAÜ

ASB (4-1) YDÜ

Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Genç Kızlar Ligi

1.Ayak

GAÜ (4-0) YDÜ

Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

2.Ayak

GAÜ (4-3) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Karşıyaka (4-1) YDÜ