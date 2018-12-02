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Özer Esenyel Masa Tenisi Gençler Ligi başladı

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1 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.30’da yapılan anma töreninin ardından Özer Esenyel Masa Tenisi Gençler Ligi başladı

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Özer Esenyel Masa Tenisi Gençler Ligi başladı
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Ülke sporuna büyük katkıları olan önemli spor adamlarından Özer Esenyel ismi Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Gençler Ligi ile yaşatılıyor.

1 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.30’da yapılan anma töreninin ardından Özer Esenyel Masa Tenisi Gençler Ligi başladı. Ligde alınan ilk hafta sonuçları ise şöyle;

Genç erkekler ligi

1.Ayak

LAÜ (2-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

ASB (4-0) GAÜ

Karşıyaka (4-2) YDÜ

2.Ayak

LAÜ (4-0) GAÜ

ASB (4-1) YDÜ

Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Genç Kızlar Ligi

1.Ayak

GAÜ (4-0) YDÜ

Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

2.Ayak

GAÜ (4-3) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Karşıyaka (4-1) YDÜ

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