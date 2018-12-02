Ülke sporuna büyük katkıları olan önemli spor adamlarından Özer Esenyel ismi Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Gençler Ligi ile yaşatılıyor.
1 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.30’da yapılan anma töreninin ardından Özer Esenyel Masa Tenisi Gençler Ligi başladı. Ligde alınan ilk hafta sonuçları ise şöyle;
Genç erkekler ligi
1.Ayak
LAÜ (2-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
ASB (4-0) GAÜ
Karşıyaka (4-2) YDÜ
2.Ayak
LAÜ (4-0) GAÜ
ASB (4-1) YDÜ
Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
Genç Kızlar Ligi
1.Ayak
GAÜ (4-0) YDÜ
Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
2.Ayak
GAÜ (4-3) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
Karşıyaka (4-1) YDÜ