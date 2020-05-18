Özbilgehan tadilat çalışmalarını gözlemledi

Mehmet Özbilgehan, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan tenis kortlarındaki tadilat çalışmalarını yerinde inceledi

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan tenis kortlarındaki tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Tadilat çalışmaları hakkında Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’ndan bilgiler alan Özbilgehan, tenis kortlarının daha çağdaş bir hale geldiğini ve yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, tenis kortlarını çevreleyen duvar ve tellerin yılların yarattığı tahribat neticesinde elverişli olmadığını dile getirerek, yapılan tadilat çalışmaları sonrasında duvar ve çevre tellerin yenilendiğini anlattı. Gazioğlu, buna ek olarak da eksikliğini hissettikleri seyirci tribününü kort alanına monte ettiklerini ve önemli bir ihtiyacı da karşıladıklarını ifade etti.