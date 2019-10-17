Oyunlarda tenis heyecanı yaşanıyor

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları tenis müsabakaları geçtiğimizgün yapılan açılış töreni ile başlamıştı.
Törende Spor Dairesi genel yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu ve 4 ülkenin takım kaptanları birer konuşma yapmışlardı.
Saat 16:00’da başlayan maçlardabugünün programı şöyle:
KIZLAR
Türkiye – Bosna Hersek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Polonya
ERKEKLER
Türkiye – Polonya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Bosna Hersek