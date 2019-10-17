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Oyunlarda tenis heyecanı yaşanıyor

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19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunlarında tenis müsabakaları KKTF kortlarında ediyor

Oyunlarda tenis heyecanı yaşanıyor
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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları tenis müsabakaları geçtiğimizgün yapılan açılış töreni ile başlamıştı.

Törende Spor Dairesi genel yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu ve 4 ülkenin takım kaptanları birer konuşma yapmışlardı.

Saat 16:00’da başlayan maçlardabugünün programı şöyle:

KIZLAR

Türkiye – Bosna Hersek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Polonya

ERKEKLER

Türkiye – Polonya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Bosna Hersek

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