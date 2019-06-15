Organza Cup başladı

Organza Cup 8-9-10-12-14 Yaş Sait Erkmen Anı Turnuvası oldukça yoğun bir katılımla başladı

Organza Cup – Sait Erkmen Anı Turnuvası Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında kalabalık katılım sayısı ile birlikte başladı.

Yaş gruplarına oldukça fazla katılımın olduğu turnuvada, çok renkli ve güzel ortam içerisinde oynanan karşılaşmalara aileler, tenis ve sporseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Turnuvadaki yaş kategorileri 8 Yaş, 9 Yaş Tek Kız/Erkek, 10 Yaş Tek Kız/Erkek, 12 Yaş Tek Kız/Erkek, 14 Yaş Tek Kız/Erkek, 9-10 Yaş Çiftler Kız/Erkek, 12 Yaş Çiftler Kız/Erkek ve14 Yaş Çiftler Kız/Erkek şeklinde oluşuyor. Organza Cup’ta oynanan ilk karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 Yaş Kızlar Round Robin:

Deniz Srı Dhatri Bodapati - Emine Karagözlü 4/2 4/0

Simre Keleş - Şanel Müdüroğlu 4/0 4/0

Girne Umut Yerebakan – Ada Duran 4/0 4/2

10 Yaş Erkekler Round Robin:

Bekir Devran Esendağlı - Doruk Taşeli 4/0 4/0

Hilmi Hassan - Noa Duchateau 0/4 0/4

Efe Gayi - Recep Yalovalı 5/3 4/1

Kaya Halkseven - Emir Asaf Yüksel 4/0 4/0

Ada Kin - Eren Yılmaz 5/3 2/4 10/7

14 Yaş Kızlar:

Nehir Erker - Özgül Şah 4/6 6/3 6/1

Gökçe Lara Yücehan - Kayra Yüceer 0/6 1/6

Zeynep Ertanoğlu - Irmak Erker 6/0 6/2

Tuğse Bardak - Sevim Akbaş 0/6 0/6

14 Yaş Erkekler:

Toprak Berkol - Ersel Kalfaoğlu 6/0 6/2

Tuğrulhan Aybars Terzi - Batur Evre 0/6 0/6