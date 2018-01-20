Olguner’in hedefi, çifte şampiyonluk

Veteran Masa tenisçimiz Fadıl Olguner Ankara’da Mamak Spor Salonu’nda dün yapılan ferdi müsabakalarda çok iyi bir performans ortaya koyarak, beş sporcuyu yenip finale yükseldi. Olguner bugün ferdilerde final maçını oynayacak. 208 bayan ve erkek veteran masa tenisçinin katıldığı turnuvada Olguner bugün ayrıca çift erkeklerde Ferit Atabey ile birlikte şampiyonluk için mücadele edecek. Olguner basına yaptığı açıklamada ülkeme madalya ile dönmeyi garantilediğini ancak şampiyon olarak dönmek istediğini belirtti.