Olguner ve Özboranlar uluslararası arenada, raket sallayacaklar

Uluslararası Masa tenisi Federasyonu(ITTF) yıllık faaliyet programında yer alan ve 24.sü yapılacak Antalya Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na, Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri Derneği (LVMD) sporcuları Fadıl Olguner ve Osman Özboranlar da katılıyor.

23-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak turnuva, Dünya ve Avrupa Veteran Turnuvaları’ndan sonraki en geniş katılımlı turnuva olma özelliği taşıyor. 31 ülkeden 350 veteran masa teniscinin yarışacağı turnuva ferdi, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde yapılacak. Turnuvada Rusya(65 sporcu) Türkiye(69 sporcu) Ukrayna(28 sporcu) Estonya(33 sporcu) İngiltere(15 sporcu) Almanya(8 sporcu) İran(10 sporcu) Norveç(9 sporcu) Slovakya(8 sporcu) İsveç(7 sporcu) Kazakistan(8 sporcu) İtalya(6 sporcu)Danimarka (24 sporcu) Avusturya(8 sporcu) Azeraycan(4 sporcu) Bulgaristan (3 sporcu) Fransa (3 sporcu) Gürcistan (3 sporcu) Irak(3 sporcu) Litvanya(7 sporcu) Moldova (4sporcu) Kırgızistan(2 sporcu) Belçika(1 sporcu) Çek Cumhuriyeti(2 sporcu) İrlanda (1 sporcu) Japonya(1 sporcu) İsveç(3 sporcu) Romanya(1 sporcu)Güney Afrika(2 sporcu) Filistin (1 Sporcu) ve KKTC (2sporcu) ile temsil edilecek. Olguner memnun

Turnuva ile ilgili dün bir basın açıklaması yapan Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği(LVMD) başkanı Fadıl Olguner şunları söyledi: 'İlgililer ile vardığımız anlaşma sonucunda ITTF yıllık faaliyet programında bulunan ve 31 ülkenin katılacağı bu turnuvaya kendi bayrağımız ve KKTC ismini kullanarak katılacağız.

ITTF yapılacak veteran turnuvalarını kendi çatısı altına aldı. Bu karar doğrultusunda turnuvaları kendi faaliyet programı içine koydu. Biz bugüne kadar Kıbrıs adına yarışıyorduk. Ama ITTF'de Rumlar da var. İki tane Kıbrıs oldu. Bu durumda ortaya çıkabilecek karışıklıkları önlemek için bundan sonra KKTC ismi ve KKTC bayrağımız ile katılma kararı aldık.Şimdilik özellikle Türkiye'de yapılan turnuvalarda herhangi bir sorun yaşamıyoruz.”