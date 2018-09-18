banner107
Yaşlı ve sevimli bebekler
Yaşlı ve sevimli bebekler
9 0
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
11 0
Hamitköylüler piknikte buluştu
Hamitköylüler piknikte buluştu
47 0
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
22 0
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
52 0
Kaportacı kundakçıları yakalandı
Kaportacı kundakçıları yakalandı
24 0
Vangöl Kupası, GG’nin
Vangöl Kupası, GG’nin
180 0
Antrenörlerin semineri devam ediyor
Antrenörlerin semineri devam ediyor
117 0
banner82
banner147

Olguner ve Özboranlar uluslararası arenada, raket sallayacaklar

banner27

Olguner ve Özboranlar uluslararası arenada, raket sallayacaklar
banner192

Uluslararası Masa tenisi Federasyonu(ITTF) yıllık faaliyet programında yer alan ve 24.sü yapılacak Antalya Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na, Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri Derneği (LVMD) sporcuları Fadıl Olguner ve Osman Özboranlar da katılıyor.

23-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak turnuva, Dünya ve Avrupa Veteran Turnuvaları’ndan sonraki en geniş katılımlı turnuva olma özelliği taşıyor. 31 ülkeden 350 veteran masa teniscinin yarışacağı turnuva ferdi, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde yapılacak. Turnuvada Rusya(65 sporcu) Türkiye(69 sporcu) Ukrayna(28 sporcu) Estonya(33 sporcu) İngiltere(15 sporcu) Almanya(8 sporcu) İran(10 sporcu) Norveç(9 sporcu) Slovakya(8 sporcu) İsveç(7 sporcu) Kazakistan(8 sporcu) İtalya(6 sporcu)Danimarka (24 sporcu) Avusturya(8 sporcu) Azeraycan(4 sporcu) Bulgaristan (3 sporcu) Fransa (3 sporcu) Gürcistan (3 sporcu) Irak(3 sporcu) Litvanya(7 sporcu) Moldova (4sporcu) Kırgızistan(2 sporcu) Belçika(1 sporcu) Çek Cumhuriyeti(2 sporcu) İrlanda (1 sporcu) Japonya(1 sporcu) İsveç(3 sporcu) Romanya(1 sporcu)Güney Afrika(2 sporcu) Filistin (1 Sporcu) ve KKTC (2sporcu) ile temsil edilecek. Olguner memnun

Turnuva ile ilgili dün bir basın açıklaması yapan Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği(LVMD) başkanı Fadıl Olguner şunları söyledi: 'İlgililer ile vardığımız anlaşma sonucunda ITTF yıllık faaliyet programında bulunan ve 31 ülkenin katılacağı bu turnuvaya kendi bayrağımız ve KKTC ismini kullanarak katılacağız.

ITTF yapılacak veteran turnuvalarını kendi çatısı altına aldı. Bu karar doğrultusunda turnuvaları kendi faaliyet programı içine koydu. Biz bugüne kadar Kıbrıs adına yarışıyorduk. Ama ITTF'de Rumlar da var. İki tane Kıbrıs oldu. Bu durumda ortaya çıkabilecek karışıklıkları önlemek için bundan sonra KKTC ismi ve KKTC bayrağımız ile katılma kararı aldık.Şimdilik özellikle Türkiye'de yapılan turnuvalarda herhangi bir sorun yaşamıyoruz.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.