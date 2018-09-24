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Olguner ve Özboranlar, grup birincisi

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Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği sporcuları Fadıl Olguner ve Osman Özboranlar Antalya’da katıldıkları uluslararası turnuvada gruplarını birinci tamamladılar

Olguner ve Özboranlar, grup birincisi
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Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu(ITTF)'nun yıllık faaliyet programındaki “24. Antalya Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası”na katıldı.

Antalya’da geçtiğimiz gün başlayan ve 31 ülkeden toplam 355 sporcunun katıldığı turnuvada ülkemizi Lefkoşa veteranlarından Fadıl Olguner ve Osman Özboranlar temsil ediyor.

Her iki sporcumuz turnuvanın ilk ayağı olan Açık Turnuva’da rakiplerini yenerek grup birincisi oldular. Olguner grubunda bulunan Ruslar’ın ünlü oyuncusu Vladmirn Liverov'u ve Estonya'dan Mati Pestoru yenerek birinci oldu. Özboranlar ise Avustura’dan Helmuth Rasel ve Norveç’ten Arvid Herlan'ı yenerek birinci oldu. Şampiyonaya ilk kez KKTC ismi ve KKTC bayrağı ile katılan Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri Derneği'ne ferdi iki itiraz dışında ülke ve derneklerden itiraz olmadı.

Daha önce Cyprus ismi ile müsabakalara katılan Lefkoşa Veteranları’nın bundan sonra KKTC(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ismi ile ve KKTC bayrağı ile maçlara katılması kararı alındı.

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