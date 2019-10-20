Olguner ve Özboranlar derece aldı

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

20. Uluslararası Fenerbahçe Veteran Turnuvasında mücadele eden Veteran Masa teniscilerimiz ferdi mücadelede başarılı oldular.

Teklerde 65-69 yaş kategorisinde mücadele eden Fadıl Olguner, dün final oynadı. Finalde eski Avrupa şampiyonlarından Bulgar Dimitor Karaivanov ile karşılaşan Olguner durum setlerde 2-2 iken 10-7 öne geçmesine rağmen şampiyonluğu getirecek bir tek sayıyı alamayarak maçı 3-2 kaybetti ve ikinci oldu.

60-64 yaşta mücadele eden diğer sporcumuz Osman Özboranlar ise yarı finalde 3-1 yenilerek 3. oldu. Tek maçlarının sona ermesinden sonra çift ve karışık çift maçlarına geçildi.

Çiftlerde Fadıl Olguner İstanbul'dan Celal Özer, Osman Özboranlar ise Eskişehir'den Şenel Altun ile birlikte oynayacak. Karışık çiftlerde ise Olguner İstanbul'dan Nesibe Müsevitoğlu ile beraber oynayacak.