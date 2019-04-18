Olguner ve Özboranlar, Bursa’da raket sallayacaklar

Yusuf Karayusufoğlu

Milli Lefkoşa Veteran Masa Tenisçilerimizden Fadıl Olguner ve Osman Özboranlar, 20-21 Nisan’da Bursa’da yapılacak olan Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na katılmak için bugün Türkiye’ye gidecekler.

Bursa Dikkaldırım Spor Salonunda yapılacak olan müsabakada OLguner ve Özboranlar 280 sporcu arasında mücadele edecekler.

Fadıl Olguner ve Osman Özboranlar, basına yarışma ile ilgili şu şekilde açıklama yaptılar: “ “Bursa’da hedefimiz ferdilerde ve çift erkekler mücadelesinde dereceye girmektir. Özelde Lefkoşa veteranlarını ve genelde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

Yazın Avrupa’da katılacağımız Uluslararası Veteran Turnuvasından önce Bursa turnuvasının bizim tecrübemizi artırma açısından faydalı olacağına inanıyoruz.”