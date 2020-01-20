Olguner Türkiye’de namağlup şampiyon

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Milli veteran masa tenisçimiz Fadıl Olguner geçtiğimiz hafta sonunda Ankara’da yapılan Türkiye Veteran Masa Tenisi Turnuvasında,çift erkeklerde Eskişehirli partneri Şenol Altun ile şampiyon oldu.

Olguner-Altun çifti 65-69 yaş grubunda çiftlerde oynadıkları 6 maçı da kazanarak,namağlup şampiyonluğa ulaştılar. Olguner ayni yaş grubunda ferdilerde ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Olguner basına yaptığı açıklamada,sonuçtan çok memnun olduğunu ve ülkeyi iyi temsil ederek adaya eli boş olarak dönmediği belirtti.