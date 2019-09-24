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Olguner grubunun birincisi

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Olguner grubunun birincisi
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

10 ülke ve 480 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Uluslararası Antalya Veteran Turnuvasında KKTC'yi temsil eden veteran şampiyonlarımızdan Fadıl Olguner 60-69 yaş grubu ferdi maçlarda Rus ve Estonyalı rakiplerini 3-0, Kazak rakibini de 3-1 yenerek grup birincisi oldu.

Olguner maçlarına eleme grubunda devam edecek. KKTC'yi temsil eden diğer sporcumuz Dinç Türeray ise maçlarına bu akşam başlayacak. Fadıl Olguner ve Dinç Türeray dün yapılan açık turnuvada başarılı olamayarak elendiler.

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