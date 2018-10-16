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Olguner Fenerbahçe turnuvasında raket sallayacak

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Olguner Fenerbahçe turnuvasında raket sallayacak
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Veteran masa tenisi şampiyonlarımızdan Fadıl Olguner, 19. Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na katılmak amacı ile Perşembe günü İstanbul'a gidecek. KKTC,Türkiye, Bulgaristan, Slovakya, Almanya, Irak, İtalya ve Romanya'dan 205 masa tenisçinin katılacağı turnuva, 20-21 Ekim tarihlerinde Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Olguner dün yaptığı basın açıklamasında; “Turnuvaya ferdi ve çift erkeklerde Bursa'dan Dr. Fehmi Yavuzer ile birlikte katılacaklarını söylerken, geçen yılki Fenerbahçe Turnuvası’nda finalde şansız bir maç sonrası 3-2 yenilerek ikinci olduğunu hatırlattı. Olguner, bu yıl hedefe ulaşmayı umduğunu belirtirken, çiftlerde arkadaşı Fehmi Yavuzer ile Türkiye şampiyonluğu için mücadele edeceklerini vurguladı.

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