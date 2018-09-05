Olguner, Eskişehir'de şampiyonluğa raket sallayacak

Fadıl Olguner, geçen yıl ikinci olduğu Eskişehir Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda bu kez şampiyonluğu hedefleyecek

Eskişehir’de yapılacak olan “3. Eskişehir Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na” katılmak için dün Eskişehir’e gitti. Olguner geçen yıl yapılan Eskişehir Turnuvası’nda teklerde Türkiye 2.si olmuştu. Turnuvada Türkiye’den 182 veteran masa tenisçi mücadele edecek. Olguner çift erkekler maçında Bursa Veteran Derneği’nden Dr. Fehmi Yavuzer ile birlikte oynayacak.

Olguner:Hedefim şampiyonluk

Fadıl Olguner turnuva ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında hedefinin çifte şampiyonluk olduğunu belirtti.

Olguner sözlerine devamla şöyle konuştu: “Geçen yıl Eskişehir’de finalde yenilerek ikinci olmuştum. Bu kez şampiyonluk için mücadele edeceğim. Çiftlerde ise arkadaşımla birlikte birinci olacağımıza inanıyorum. Dileğim ülkemize çift kupayla dönmektir.”