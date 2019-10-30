Olguner'e Atina’ya giriş izni yok

İstanbul Beyoğluspor'un davetiyle Atina'da yapılacak Uluslararası Veteran Masatenisi Barış Turnuvasına gitmeyi planlayan Fadıl Olguner'e, sık sık Rum ve Yunanlıları eleştirdiği için turnuvaya gitmesinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle izin verilmedi

Ekim ayı sonunda Yünanistan’ın başkenti Atina'da yapılacak olan Uluslararası Veteran Masatenisi Turnuvasına İstanbul Beyoğluspor'un davetlisi olarak gidecek veteran masa teniscimiz Fadıl Olguner'e Yunanlı yetkililer itiraz etti.

Olguner konu ile ilgili dün yayınladığı basın bildirisinde şu açıklamayı yaptı:

“Yunan makamları Beyoğluspor yetkililerini arayarak,turnuvaya gitmemin tehlikeli olduğunu belirttiler.Yunan yetkililer,şahsımın sık sık Rum ve Yunanlıları eleştirdiğimi ileri sürerek,, Yunanistan masa tenisi camiası içerisinde var olan bazı fanatik unsurların Olguner'e sözlü veya fiziksel saldırı yapabileceğini belittiler.

Yunanistan'a turnuvanın adı Barış Turnuvasıdır. Beyoğluspor'un daveti üzerine adı Barış Turnuvası olan bu turnuvaya gitme kararı almıştım.Bu turnuvaya gidip gitmememin hiç önemi yoktur. 'Ülkeme uygulanan haksız ambargoyu anlatmak bir suç ise ben bu suçu işlemeye devam edeceğim'.