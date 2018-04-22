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Olguner Bursa’da üçüncü oldu

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Olguner Bursa’da üçüncü oldu
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Veteran masa tenisi Milli şampiyonlarımızdan Fadıl Olguner 6.Bursa Uluslararası Masa tenisi Turnuvasında ferdi erkeklerde üçüncü oldu.Altı ülkeden 230 sporcunun katıldığı Bursa 6.Uluslararası Turnuvada Olguner,65-69 yaş erkeklerde aldığı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonunda üçüncü oldu.Bugün (Pazar) devam edecek çiftler maçlarında OLguner çift erkeklerde Bursa’dan Dr.Fehmi Yavuzer ile birlikte mücadele edecek.

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