Olguner Bursa’da üçüncü oldu

Veteran masa tenisi Milli şampiyonlarımızdan Fadıl Olguner 6.Bursa Uluslararası Masa tenisi Turnuvasında ferdi erkeklerde üçüncü oldu.Altı ülkeden 230 sporcunun katıldığı Bursa 6.Uluslararası Turnuvada Olguner,65-69 yaş erkeklerde aldığı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonunda üçüncü oldu.Bugün (Pazar) devam edecek çiftler maçlarında OLguner çift erkeklerde Bursa’dan Dr.Fehmi Yavuzer ile birlikte mücadele edecek.