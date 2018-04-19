Olguner, Bursa’da raket sallayacak

Veteran masa tenisi milli şampiyonlarımızdan Fadıl Olguner, 6. Bursa Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası’na katılmak üzere 20 Nisan Cuma günü Türkiye'ye gidiyor.

Bu yılki turnuvada Türkiye, Yunanistan, Almanya, Bosna Hersek, Romanya ve KKTC'den toplam 230 veteran masa tenisçi katılıyor.

Veteran masa teniscimiz Olguner bu yıl katıldığı Uluslararası Ankara, Bolu, Adana ve KKTC Turnuvaları’nda ikisi teklerde ve iki tanesi de çiftlerde olmak üzere 4 şampiyonluk kazandı. Olguner yaptığı basın açıklamasında hedefinin yine şampiyonluk olduğunu belirtti. Bu arada Bursa turnuva organize ekibi bir jest yaparak turnuva broşürlerinde Olguner'in resmine de yer verdi. Olguner Bursa Turnuvası’nda daha önce iki kez şampiyon olmuştu.