banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Olguner, Bursa’da raket sallayacak

banner27

Veteran masa tenisi şampiyonumuz Fadıl Olguner, 5. Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda şampiyonluk için raket sallayacak

Olguner, Bursa’da raket sallayacak
banner137

Veteran masa tenisi şampiyonumuz, Milli masa tenisçi Fadıl Olguner, Bursa’da bu hafta sonu yapılacak 5. Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na katılmak için bugün Bursa’ya gidiyor.

Daha önce katıldığı ikinci ve üçüncü  Bursa turnuvalarında ferdilerde şampiyon olan Olguner, bu sefer de şampiyonluk hedefliyor. Olguner, 60-64 yaş grubunda ferdilerde ve yine ayni yaş grubunda çift erkeklerde Ferit Atabey ile çift olarak oynayacak.

OLGUNER:HEDEF ŞAMPİYONLUK

Olguner basına yaptığı açıklamada hem ferdilerde hem de çift erkeklerde şampiyonluk hedeflediğini belirtti. Olguner sözlerine devamla şöyle konuştu: “Her geçen gün veteran turnuvaları daha zor oluyor. Türkiye ve dışındaki turnuvalara bizden daha çok katılan Türkiyeli masa tenisçilerin maç deneyimi bizden fazladır. Ancak yine şampiyonluğu ülkeye getirmeyi istiyorum.”

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.