Olguner, Bursa’da raket sallayacak

Veteran masa tenisi şampiyonumuz Fadıl Olguner, 5. Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda şampiyonluk için raket sallayacak

Veteran masa tenisi şampiyonumuz, Milli masa tenisçi Fadıl Olguner, Bursa’da bu hafta sonu yapılacak 5. Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na katılmak için bugün Bursa’ya gidiyor.

Daha önce katıldığı ikinci ve üçüncü Bursa turnuvalarında ferdilerde şampiyon olan Olguner, bu sefer de şampiyonluk hedefliyor. Olguner, 60-64 yaş grubunda ferdilerde ve yine ayni yaş grubunda çift erkeklerde Ferit Atabey ile çift olarak oynayacak.

OLGUNER:HEDEF ŞAMPİYONLUK

Olguner basına yaptığı açıklamada hem ferdilerde hem de çift erkeklerde şampiyonluk hedeflediğini belirtti. Olguner sözlerine devamla şöyle konuştu: “Her geçen gün veteran turnuvaları daha zor oluyor. Türkiye ve dışındaki turnuvalara bizden daha çok katılan Türkiyeli masa tenisçilerin maç deneyimi bizden fazladır. Ancak yine şampiyonluğu ülkeye getirmeyi istiyorum.”