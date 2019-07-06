Olguner başarıya, raket salladı

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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Veteran masa tenisçilerimiz 1Temmuz 2019 tarihinde Budapeşte(Macaristan) başlayan   “2019 Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonası”’nda consolation (Teselli) çift maçında finali oynadı.

Fadıl Olguner/ Ferit Atabey çifti, Joe Kennedy(İngiltere)/Hubert Micheluzzi(Avusturya) çiftini yenilerek Avrupa consolation şampiyonluğunu kaybetti.

Fadıl Olguner/ Ferit Atabey’in 200 çiftin katıldığı consolation çift erkeklerde ikinci geldikleri maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fadıl Olguner-Ferit  Atabey(İstanbul) -İngiliz-İrlandalı:3-1

Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-Almanlar:3-1

Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-İtalyanlar:3-1

Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-İspanyollar:3-2

Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-Fransa:3-1

Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-Litvanya:3-0

FİNAL MAÇI

Fadıl Olguner-Ferit vAtabey(İstanbul)- Joe Kennedy(İngiltere)/Hubert Micheluzzi(Avusturya):1-3.

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