Olguner başarıya, raket salladı

Yusuf KARAYUSUFOĞLU
Veteran masa tenisçilerimiz 1Temmuz 2019 tarihinde Budapeşte(Macaristan) başlayan “2019 Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonası”’nda consolation (Teselli) çift maçında finali oynadı.
Fadıl Olguner/ Ferit Atabey çifti, Joe Kennedy(İngiltere)/Hubert Micheluzzi(Avusturya) çiftini yenilerek Avrupa consolation şampiyonluğunu kaybetti.
Fadıl Olguner/ Ferit Atabey’in 200 çiftin katıldığı consolation çift erkeklerde ikinci geldikleri maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fadıl Olguner-Ferit Atabey(İstanbul) -İngiliz-İrlandalı:3-1
Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-Almanlar:3-1
Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-İtalyanlar:3-1
Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-İspanyollar:3-2
Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-Fransa:3-1
Fadıl Olguner/Ferit Atabey(İstanbul)-Litvanya:3-0
FİNAL MAÇI
Fadıl Olguner-Ferit vAtabey(İstanbul)- Joe Kennedy(İngiltere)/Hubert Micheluzzi(Avusturya):1-3.