Olguner, Ankara’da raket sallayacak

Veteran Milli masa tenisçilerimizden Fadıl Olguner, Ankara'da yapılacak yılın ilk Türkiye Veteran Şampiyonası için 18 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek.

Mamak Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak maçlarda Olguner teklerde ve çiftlerde İstanbul'dan Ferit Atabey ile birlikte mücadele edecek.Turnuvaya şu ana kadar 208 bayan ve erkek veteran masa tenisci yazıldı. Ankara Turnuvası’na dördüncü kez katılacak Olguner'in bugüne kadar turnuvada ikisi teklerde, biri de çiftlerde olmak üzere üç kez şampiyonluğu bulunuyor.