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Olguner, Ankara’da raket sallayacak

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Olguner, Ankara’da raket sallayacak
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Veteran Milli Masa Tenisi şampiyonlarımızdan Fadıl Olguner, Cumartesi günü Ankara'da başlayacak Türkiye Veteran Masa Tenisi Şampiyonası’na katılmak için Ankara’ya gitti.

160 masa tenisçinin katılacağı turnuva tek erkek, tek bayan, çift erkek ve karmalar kategorilerinde yapılacak.

Mamak Kapalı Spor Salonunda yapılacak turnuva saat 9.00'da başlayacak ve Pazar günü sona erecek. Olguner çift erkeklerde Manisa'dan Faruk Pınar ile birlikte oynayacak. Geçen yıl yapılan sözkonusu turnuvada Fadıl Olguner 65-69 tek erkeklerde Türkiye şampiyonu olmuş ayrıca arkadaşı Ferit Atabey ile 60-64 yaş  çiftlerde Türkiye ikinciliği  kazanmıştı.

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