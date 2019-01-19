banner255
Engelsiz yürekler farklı başladı
Engelsiz yürekler farklı başladı
2 0
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
42 0
 
Yeni modeller görücüye çıktı
Yeni modeller görücüye çıktı
17 0
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
18 0
Futsalın şampiyonu LTL
Futsalın şampiyonu LTL
59 0
Yasaklanan Kitaplar Listesi
Yasaklanan Kitaplar Listesi
45 0
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
88 0
banner82

Olguner, Ankara’da finalist

banner27

banner210
Olguner, Ankara’da finalist
banner215

Veteran Milli Masa Tenisi şampiyonumuz Fadıl Olguner, Ankara'da dün başlayan Türkiye Veteran Masa Tenisi Şampiyonası, 60 – 68 yaş grubunda ferdi erkeklerde finale yükseldi.

13. Ankara Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda dün oynadığı 5 maçın 4 tanesini kazanarak averajla grup birincisi olan ve final oynama hakkını kazanan Fadıl Olguner, 160 veteran masa tenisçinin mücadele ettiği turnuvada finalde Manisa'dan Faruk Pınar ile karşılaşacak.

Maçlara çift maçları ile devam edilecek. Bugün ferdi final maçı da oynanacak.  Fadıl Olguner’in  maç sonuçları şöyle:

Fadıl Olguner-Şenal Altun (Eskişehir):3-0

Fadıl Olguner-Resul Akay(Ankara):3-0

Fadıl-Olguner-Faruk Pınar(Manisa):3-0

Fadıl Olguner-Fahri Tacimeroğlu(3-0)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.