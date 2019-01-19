Olguner, Ankara’da finalist

Veteran Milli Masa Tenisi şampiyonumuz Fadıl Olguner, Ankara'da dün başlayan Türkiye Veteran Masa Tenisi Şampiyonası, 60 – 68 yaş grubunda ferdi erkeklerde finale yükseldi.

13. Ankara Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda dün oynadığı 5 maçın 4 tanesini kazanarak averajla grup birincisi olan ve final oynama hakkını kazanan Fadıl Olguner, 160 veteran masa tenisçinin mücadele ettiği turnuvada finalde Manisa'dan Faruk Pınar ile karşılaşacak.

Maçlara çift maçları ile devam edilecek. Bugün ferdi final maçı da oynanacak. Fadıl Olguner’in maç sonuçları şöyle:

Fadıl Olguner-Şenal Altun (Eskişehir):3-0

Fadıl Olguner-Resul Akay(Ankara):3-0

Fadıl-Olguner-Faruk Pınar(Manisa):3-0

Fadıl Olguner-Fahri Tacimeroğlu(3-0)