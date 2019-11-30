Nicosia Motors Tenis Ligi başlıyor

Nicosia Motors Tenis Ligi bugün oynanacak karşılaşmaları ile başlıyor. Son şampiyon Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesini konuk edecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek NICOSIA MOTORS Tenis Ligi bugün oynanacak 1. hafta karşılaşmaları ile başlıyor.

Ligin ilk haftasında, heyecanlı ve çekişmeli maçlar tenis severleri bekliyor. 2018-2019 Tenis Ligi şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 2019 Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesini evinde konuk ederken, ligi 2. sırada tamamlayan Lefkoşa Şehir Kulübü Başbakanlık kupası finalisti Girne Amerikan Üniversitesini Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında ağırlayacak.

Ligin ilk haftası federasyon kortlarında oynanacak olan Pakan Spor Kulübü ile Gönyeli Tenis Kulübü arasındaki karşılaşma, federasyon kortlarında gerçekleşen tadilat nedeni ile Gönyeli Tenis Kulübü kortlarına alındı.