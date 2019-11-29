Nicosia Group, tenise de sponsor

Futbolda Kıbrıs Kupasına sponsor olan NicosiaGroup bünyesinde bulunan NicosiaMotors, Tenis Liginin de ana sponsoru oldu

KKTF tarafından düzenlenecek olan 2019-2020 Tenis Ligi yarın başlıyor. Tenis Liginin bu yıl ana sponsoru NicosiaMotors olurken alt sponsorlar ise Meysu, Karasu Gold &Dimond, Balaban solid Sports, Trik-ConEngineeringCompanyLtd, İmkan Development, Oero Gıda LTD ve SEG Gümrükleme LTD oldu.

6 takımın yer aldığı ligde Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tenis Kulübü ve Pakan Spor Kulübü Derneği’nin mücadele edecek.

2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi deplasmanlı iki devreli olacak şekilde ardından oynanacak play-off maçları ve finaller ile son bulacak.

1 Aralık 2019 Pazar 1. Hafta maçları şöyle;

KKTF kortlarında Pakan Tenis Kulübü ile Gönyeli Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında Lefkoşa Şehir Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi” Lefkoşa Şehir Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi arasındaki karşılaşma BRT2 den saat 10:00 da canlı yayınlanacak.