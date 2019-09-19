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Nefes için Kocareis'e

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Nefes Davşan’ın tedavi sürecine maddi katkı koymayı hedefiyle Kocareis Plajında, halka açık plaj tenisi turnuvası organize etti

Nefes için Kocareis'e
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Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetimi, 2019 yılı plaj tenisi sezonuna farklı ve anlamlı bir etkinlikle veda etme kararı aldı.

Ender rastlanan bir kan hastalığı ile mücadele eden Nefes Davşan’ın tedavi sürecine maddi katkı koymayı hedefleyen Tenis Federasyonu yönetimi, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü işbirliği ile bir plaj tenisi turnuvası düzenledi.

Tek günlük turnuva KKTC‘de ilk kez tekler kategorisinde düzenlenecek. 22 Eylül saat 10:00'da Mağusa Kocareis Plajında başlayacak turnuva için sporculardan alınacak kişi başı 100 TL katılım ücreti, Nefes’in tedavisine katkı amacı ile gerekli merciye teslim edilecek.

Federasyon kulüplere yazı göndererek, etkinliği kayıt ücreti ödeyerek izleyip katkıda bulunabileceklerini belirtirken, turnuva halka açık bir etkinlik olarak düzenlendi. Katılımı artırmak için de halk 22 Eylül 2019 Pazar günü Kocareis Plajına davet edilirken, Nefes’e katkıda bulunma çağrısı yapıldı.

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